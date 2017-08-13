（影音）阿信感性談抱抱 滿滿洋蔥挺哥兒們
2017/08/13 09:16
阿信（右）擔任劉若英演唱會嘉賓合唱。（相信音樂提供）〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天昨晚在小巨蛋擔任「奶茶」劉若英分身「劉若男」嘉賓，阿信和劉若男一個擁抱，感動上萬歌迷，今天阿信感性抒發心情，又是滿滿洋蔥，讓人感受到五月天和劉若英珍貴的友情。
阿信（右）和劉若英在台上緊緊擁抱。（相信音樂提供）阿信談到，很開心能擔任劉若英「我敢」巡演最中場的嘉賓，想以一種「辛苦了，你回來了，你完成了一件非常不得了的事噢。」的心情迎接著她唱回台北，回憶昨晚和劉若男一起演出的情景，阿信談到：「他逆著光走到我們身旁，我們表面上聊著演唱會的嘉賓套路，但眼神已經在說著『我懂，我們都懂』。如果奶茶真的是男生，我們一定會整你，笑你，用髒話使喚你，用啤酒灌暈你，因為我們一定會是哥兒們。對吧，劉若男？」
阿信（右）抒發和劉若英合作心情，感動網友。（相信音樂提供）另外回憶合唱結束，在台上和劉若男擁抱景象，阿信說：「我好像沒抱過奶茶耶。印象是個不可靠的東西，當我的腦袋正調閱著回憶資料的時候，我已經拍著劉若男的後背了，『原來是這種感覺啊。』如果奶茶是哥兒們的話，他的體型並不高大，但他的頑固讓他感覺起來如此不認輸。」阿信真摯的文字，讓網友感受到友情的可貴。