（影音）杯具啊！男星被騙脫褲子 隧道嘿咻看光光
2017/08/13 10:51
布萊恩克雷斯頓激動直呼「說好的50分鐘呢？」讓人笑翻。（翻攝自YouTube）〔娛樂頻道／綜合報導〕美國男星布萊恩克雷斯頓因主演美劇《絕命毒師》走紅，他與現任妻子羅賓迪爾頓結婚近30年，近日他上節目自爆當年蜜月旅行發生的糗事，他透露兩人到歐洲度蜜月，從瑞士搭火車至義大利，從旅行業務口中得知車程中通過第3個隧道時需50分鐘，夫妻倆不想浪費每分每秒，決定把握時間恩愛，進隧道後就脫光準備嘿咻，想不到還沒開始就出隧道，還被旁人看光光。
布萊恩克雷斯頓向主持人表示當時在車上脫下褲子和內褲。（翻攝自YouTube）克雷斯頓回憶當年帶新婚妻子到歐洲蜜月旅行，搭著可裝載小轎車的火車前往義大利，因旅行業務特別提醒火車經第3個隧道需50分鐘，並建議夫妻倆能好好利用時間，克雷斯頓說：「進隧道後漆黑一片、完全看不見，我脫下了褲子和內褲，將身體移動到我太太的副駕駛座。當我們要親熱時，我漸漸看到我老婆的五官，當下我想可能是我適應了昏暗的光線。」未料，下一秒竟重見天日，令他當場錯愕不已。
布萊恩克雷斯頓在節目中大聊當年蜜月旅行在火車上車震的糗事。（翻攝自YouTube）最糗的是，當下克雷斯頓下半身一絲不掛，被停在他們前方車裡的小孩看光光，小孩轉頭看，被他們的奶奶發現，奶奶嚇壞趕緊制止孩子，還用不可置信的眼神盯著克雷斯頓，他坦言無奈被騙，說到傷心處更激動大喊：「說好的50分鐘呢？」訴說過程中更因他敘述生動，逗得全場爆笑聲不斷，笑翻主持人和觀眾。
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