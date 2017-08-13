《星際異攻隊3》片段遭台灣人外流？導演抓包PO文這樣說...
《星際異攻隊》系列電影導演詹姆斯岡恩，在臉書與推特上驚爆《星際異攻隊3》片段遭到外流，引發熱議。（翻攝自臉書）〔記者陳昱均／綜合報導〕近來歐美影視圈因陸續遭到駭客入侵竊取資料，並藉此威脅勒索片商來要求支付贖金，否則就要外流最新片段，弄得人心惶惶；而迪士尼才在5月份時遭遇類似的事情，沒想到現在旗下漫威夯片《星際異攻隊》系列電影的導演詹姆斯岡恩，今天又在臉書發文，表示《星際異攻隊3》的片段已經被外流，仔細一看，竟然還是台灣人做的！
詹姆斯岡恩昨天在推特上轉發一支影片，稱是《星際異攻隊3》遭到外流的片段，沒想到竟是台灣人所做的！（翻攝自詹姆斯岡恩推特）除了推特外，詹姆斯岡恩後來也於臉書再發了一次，掀起熱烈討論。（翻攝自詹姆斯岡恩臉書）其實，這並不是另一起駭客入侵事件，而是詹姆斯岡恩轉貼了由「HahaTai 哈哈台」在當時《星際異攻隊2》於台灣上映之際，所拍攝的惡搞影片《陳小雲的守護者》，當中由COS成星爵、葛摩菈、「毀滅者」德克斯、格魯特的演員們搞笑對嘴帶來陳小雲的《愛情的騙子我問你》、《愛情的恰恰》，還有葉啟田的《內山姑娘要出嫁》、《愛拼才會贏》等經典台語歌曲，不只讓火箭浣熊以公仔的方式登場，還找來5名伴舞，以既迷幻又陽春、台味滿滿的方式來拍成KTV伴唱帶的感覺，當時一度在台引發熱烈討論。
詹姆斯岡恩所說的「外流影片」，其實是台灣影像團隊「HahaTai 哈哈台」在《星際異攻隊2》於台灣上映之際所拍的惡搞片。（翻攝自YouTube）而導演詹姆斯岡恩則是直到昨天（12日）才在推特轉發寫道：「他們怎麼有膽將《星際異攻隊3》的片段外流？？？」數小時後，也在臉書轉發表示：「我不敢相信有人竟然流出了《星際異攻隊3》的這個片段，很不酷。」雖然詹姆斯岡恩嘴巴上說著這樣的話，但其實給予了高度肯定，他在「HahaTai 哈哈台」該支YouTube影片上，就親切回應：「Beautiful」，讓「HahaTai 哈哈台」感到又驚又喜，並驚呼：「何德何能能讓星際異攻隊的導演James Gunn看到～ 小編只好獻上一段性感脫衣舞以示誠意（哦對不起～我忘記沒有人想看，泣）」。不少外國網友在看到後也直呼這支「低成本星際異攻隊」影片超逗趣好笑，並留言：「現在大家都知道你（詹姆斯岡恩）《星際異攻隊3》要拍成中文音樂劇了啦！」另類成功行銷台灣。惡搞版的「葛摩辣」。（翻攝自YouTube）惡搞版的「腥爵」。（翻攝自YouTube）惡搞版的「悔滅者」德克斯。（翻攝自YouTube）惡搞版的格魯特。（翻攝自YouTube）火箭浣熊以公仔模樣現身影片中。（翻攝自YouTube）
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