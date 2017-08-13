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首頁 > 婉君推

（影音）日本人也哈台！蔡阿嘎東京朝聖台灣祭 這個攤位卻冷清清

2017/08/13 09:14

蔡阿嘎朝勝日本舉辦的台灣祭，發現原來日本人其實蠻哈台的。（翻攝自YouTube）〔娛樂頻道／綜合報導〕網路紅人蔡阿嘎靠著搞笑逗趣的影片與草根形象爆紅，擁有百萬粉絲追隨，近日他推出新影片，影片主題為他參觀日本舉辦的台灣祭，只見現場滿滿的人潮，還能看見滿滿的國旗，更少不了各式各樣的台灣美食，其中滷肉飯一碗竟要價125元台幣，讓蔡阿嘎驚呼「夭壽貴」，但口味道地令他讚不絕口。

一碗滷肉飯換算台幣約125元，讓蔡阿嘎直呼太貴啦。（翻攝自YouTube）蔡阿嘎表示不出所料，臭豆腐攤位都沒人。（翻攝自YouTube）蔡阿嘎日前到日本東京旅遊，正好遇上在代代木公園舉辦的台灣祭，影片中可以看到現場有多樣美食攤位，包括台灣啤酒、小籠包、滷肉飯、大雞排、珍珠奶茶、芒果冰等，還有台灣算命攤，就連最具代表性的台灣特色小吃臭豆腐都有賣，不過比起其他攤位卻冷清不少，讓蔡阿嘎直呼：「果然不出所以然，臭豆腐都沒人排。」因為太臭了。

蔡阿嘎大讚日本賣的滷肉飯好吃，口味道地。（翻攝自YouTube）而他也不免俗當場買了滷肉飯、大雞排、珍珠奶茶、芒果冰來品嘗，除滷肉飯表現優秀，大雞排要150元台幣，肉小塊外吃起來還很柴，而珍珠奶茶一杯賣100元，珍珠超級硬，芒果冰則一碗賣125元，但芒果竟是罐頭的，最後影片尾聲，他也不忘歡迎日本人多來台灣玩。

相關影音：（影片來源取自YouTube，如遭遺除敬請見諒）

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