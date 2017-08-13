（專訪+影音）卓君澤理想型「肉體狠重要」 收到粉絲這些東西毛毛der

卓君澤不管幕前還是幕後，都為了她熱愛的台灣體育界耕耘。（記者潘少棠攝）〔記者盧家豪／專訪〕28歲前體育主播卓君澤，因亮眼外型及專業播報能力受到廣大運動迷愛戴，除了曾被網友選為最正主播，連日媒都以「超美人主播」形容她。今年5月她接下「TSNA專業體育新聞團隊」執行長，出現在螢光幕的時間相對變少，除改接不少平面攝影、時裝代言，同時也改從幕後為了她熱愛的台灣體育界繼續耕耘。

卓君澤身為前知名主播，但家人對她的工作其實了解不深，接下執行長一職時，爸媽只說：「唉唷你又換工作。」但事實上她正明確地朝著目標一步步邁進，「我都是安頓好才跟他們講耶，把自己照顧好是最基本責任啊，之前報新聞就是我報平安的方式，現在都被問『啊你整天是在忙啥』，但等到成果出來，他們自然會知道我在幹甚麼。」

卓君澤曾被網友選為最正主播。（記者潘少棠攝）近期卓君澤替不少雜誌拍攝封面，接下時裝品牌形象廣告，但事實上她對當藝人沒太大興趣，自言是喜歡挑戰不同的事物，「比我漂亮、身材好的人多的是，比較像是玩票性質，但還是很開心大家賞識。」

現在卓君澤有時會遇到親戚要簽名、拍照，雖然卓爸爸、媽媽都不會說出口，但驕傲溢於言表，「其實很害羞，我回家就是個小毛頭、就是爸媽的孩子，大剌剌的，不會總是化好妝，在主播台上的樣子。」她也分享常有路人會「X光機式」盯著她看，「其實你可以直接來問我是不是那個人，問錯也沒關係，之前也有被問錯過」，笑說「做好功課再來嘛，明明就不像，是有人臉辨識障礙嗎。」

卓君澤談到理想型，希望未來男友要有自信與幽默感。（記者潘少棠攝）卓君澤是不少人心中的女神，當然也遇過瘋狂粉絲，她表示有次打完籃球比賽，從更衣室出來就有人尾隨她，直到跳上計程車，她還頻頻回頭怕對方也搭計程車追上來；此外，她還收過有人穿過的衣服、路人小時候的照片，都讓她直呼毛毛的；最有趣的莫過於收到「迎娶邀請」，信上面有她的名字，寫道想用幾千萬包養她，桌君澤笑稱：「我猜應該很多主播都收過，看起來像有制式的格式，換個名字就可以寄給大家。」

至於粉絲最關心的感情狀態是單身中，雖然她笑稱自己嫁給了工作，但被問到男友條件時，回答似乎早有準備，除了經濟獨立能照顧好自己的生活，還要有自信跟幽默感，「最好喜歡健身，有一些肌肉，畢竟我是體育迷，有同樣興趣就可以一起看電視吶喊！」記者笑稱：「果然肉體還是很重要。」卓君澤回應：「還是希望有一些線條啊，對身材自律，對生活也會自律，我喜歡的是認真的人啦。」