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阿妹高雄噹爆台北小巨蛋 陳菊看完霸氣說…

2017/08/13 07:16

陳菊（中）看完整場演唱會，幫天后張惠妹打氣。（翻攝自臉書）〔記者陽昕翰／台北報導〕「阿妹」張惠妹昨晚在高雄巨蛋開唱，她時隔2年多唱回台灣，對於遭小巨蛋「封殺」，心情其實仍是遺憾，阿妹特別向到場的高雄市長陳菊喊話︰「市長我有句真心話要跟妳說，高雄巨蛋真的很堅固！」陳菊看完整場演唱會，也在臉書回應：「烏托邦2.0慶典高雄開趴，高雄巨蛋很堅固沒問題，大家一起跳．進．來！」

張惠妹唱回高雄巨蛋，連續3個週末嗨唱，共有8場的演出。（EMI提供）天后唱回高雄巨蛋，連續3個週末嗨唱，首場連高雄市長陳菊都來捧場，市長看到了最後一刻，連阿妹在台上都開心說：「剛剛看到你們瘋成那樣，我眼睛有一直瞄市長，但市長也是一直拍手。」表示看到市長點頭她就放心了，不怕以後沒有地方可以演出。

陳菊看完整場演唱會，幫天后張惠妹打氣。（翻攝自臉書）這次她在高雄共有8場演出，演唱會開場，阿妹以經典辮子頭亮相，霸氣選唱阿密特《開門見山》，她高呼:「歡迎光臨烏托邦，高雄在哪裡，全場站起來！」接著包括《Are You Ready》、《你想幹什麼》，多首嗨歌炒熱全場。

演唱會後段也是招牌的舞曲PART，更是烏托邦巡演中，唯一沒更動曲目的段落，阿妹嗨唱《渴了》、《Booty Call》，當後半場唱到小巨蛋禁跳的嗨曲《三天三夜》，螢幕最後閃過「給老娘跳起來」，噹爆台北小巨蛋。

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