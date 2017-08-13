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首頁 > 婉君推

阿沁培訓新星太辛苦 20人Hold不住落跑

2017/08/13 07:12

Uplive Girl昨辦決賽。（Up直播提供）〔記者林俐瑄／台北報導〕阿沁與王治平昨出席Uplive Girl決選。阿沁近年都在培育演藝圈新人，曾花3500萬創辦「TPI台灣練習生」，現已收攤，期間曾被練習生反咬，他昨說，那些人都是「特例」，他仍期待培育出演藝圈新星。

阿沁透露，這次Uplive Girl訓練過程太辛苦，很多小女生都Hold不住，「有10到20個人落跑」，他苦笑說：「相信總會有幾個留下。」阿沁將給練習生歌唱建議，也為她們寫歌、單曲《Up Up Up》預計9月底發行，MV由導演鄺盛操刀。

阿沁為Uplive Girl指導歌唱技巧，並幫忙寫歌作曲。（Up直播提供）王治平自嘲觀念「Old School」，但他認同直播及網路是未來主流，試著去接受事實，「現在沒有人看電視了，網紅確實是主流。」但他認為，網紅雖有基本人氣，要當歌手還是得有實力，且要紅很困難，尤其是女團，他說：「因為華人圈粉絲都是女生，男團比較容易中，S.H.E真的是奇葩！」

阿沁父親節前再當爸，跟老婆花花再添一女「朵朵」，昨他臉上充滿迎接新生兒的喜悅，被問還要不要再拚下一胎，阿沁說：「老婆太辛苦了。」要生也要再等2、3年，也說自己完全沒有拚兒子的壓力。

王治平認為華人女團比男團更難紅。（Up提供）

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