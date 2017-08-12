限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 即時新聞

（專訪）本土化代表LOW？綜藝咖怕被貼標籤險拒演青春片

2017/08/12 23:11

導演連奕琦拍攝《痴情男子漢》，試圖在青春類型加入本土元素。（記者王文麟攝）

〔記者許世穎／專訪〕曾執導《命運化妝師》、《甜蜜殺機》，並擔任《海角七號》副導的連奕琦，今年暑假推出青春熱血電影《痴情男子漢》。面對近期國片市場再度出現疲態，連奕琦表示「青春」是國片的武器，「青春片應該要繼續做，本土化也不代表就是LOW」，更透露該片監製許效舜一開始也因為怕被貼標籤，不想親自演出。

連奕琦認為，國片現在最擅長的還是青春片：「像九把刀的《那些年，我們一起追的女孩》、還有《我的少女時代》，甚至周杰倫的《不能說的‧秘密》，只有台灣的青春片可以銷全亞洲」，他舉例像日本人拍純愛、香港人拍警匪，台灣拍青春片會很快上手，「但最重要的還是要做出新的可能性和新鮮感，最後會成為我們的武器」。

許效舜（左）在《痴情男子漢》飾演蔡凡熙（右）的阿公，收起戲謔但維持喜感。（鐵人文創提供）

他也透露《痴》片一開始的調性並非現在的「青春喜劇」，當初監製許效舜找上他，是想拍一個有關「回家」的故事，最後他在片中保留了動人的親情，更加入「本土」元素，更直言：「如果覺得『本土化』就代表LOW，表示對自己沒信心！」他說當年《海角》就是本土化成功例子，「它讓台灣電影看到一個很久沒看到的樣子」。

監製許效舜也在片中飾演蔡凡熙的阿公，他本來很怕因為自己，讓《痴》片被貼上標籤，最後他在電影中依舊搞笑，但不戲謔，演出恰如其分。連奕琦更說很想找許效舜跟澎恰恰拍《鐵獅玉玲瓏3》，「這是個很好的本土題材，現在大家都在說IP，《鐵獅》就是個很好的IP！」更笑言想把電影做得像外片《金牌特務》一樣，可惜兩人對於上一部《鐵獅2》的票房有些受挫。

《痴》片含行銷成本約8000萬，且該片並未申請輔導金，連奕琦也笑說因此對票房壓力比較大，「但是票房我還是不先預設，只希望老闆不要賠錢就好了！」電影18日在台上映。

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友

iOS

Android

APP下載

LINE好友

相關新聞

今日TOP 10
阿妹重返港都霸氣開唱 喊話陳菊「高雄巨蛋真的很...」 阿妹重返港都霸氣開唱 喊話陳菊「高雄巨蛋真的很...」
2017/08/12 20:34
森77！聖結石竟遭粉絲誤認成林俊傑 森77！聖結石竟遭粉絲誤認成林俊傑
2017/08/12 19:52
不堪愛奇藝停播《爆炸2》 公視沉默7天反擊了 不堪愛奇藝停播《爆炸2》 公視沉默7天反擊了
2017/08/12 20:44
（專訪）羨慕Eric率先脫單 Andy爆料他結婚前晚... （專訪）羨慕Eric率先脫單 Andy爆料他結婚前晚...
2017/08/12 16:15
突然探出頭…安娜貝爾現身高鐵 車廂乘客嚇到跑光光 突然探出頭…安娜貝爾現身高鐵 車廂乘客嚇到跑光光
2017/08/12 14:03
野生捕獲！昆凌赴泰曬腿慶生 周杰倫寵妻穿這個放閃 野生捕獲！昆凌赴泰曬腿慶生 周杰倫寵妻穿這個放閃
2017/08/12 16:59
男星補票E奶妹 唐從聖暴走有事嗎 男星補票E奶妹 唐從聖暴走有事嗎
2017/08/12 19:33
（影音）五月天5缺1現身 阿信羞和「他」男男抱 （影音）五月天5缺1現身 阿信羞和「他」男男抱
2017/08/12 18:49
太陽公開豪宅內部裝演 340萬土豪級電視首曝光！ 太陽公開豪宅內部裝演 340萬土豪級電視首曝光！
2017/08/12 16:00
仍交付《爆炸2》內容 公視打臉愛奇藝「達成協議」說法 仍交付《爆炸2》內容 公視打臉愛奇藝「達成協議」說法
2017/08/12 21:41
酸《模犯生》女主角素顏像路人 國片宣傳遭砲轟 酸《模犯生》女主角素顏像路人 國片宣傳遭砲轟
2017/08/12 16:57
溫流夜店喝茫被控性騷擾！女客報警後撤訴 溫流夜店喝茫被控性騷擾！女客報警後撤訴
2017/08/12 17:43
曾之喬數學只考10分爆哭 老師急Call爸媽救援 曾之喬數學只考10分爆哭 老師急Call爸媽救援
2017/08/12 14:20
（影音）見面會滿場屁孩 聖結石自豪「是我的榮幸」 （影音）見面會滿場屁孩 聖結石自豪「是我的榮幸」
2017/08/12 17:17
（影音X2）鬼鬼慘被網友集體開譙 周湯豪這樣說… （影音X2）鬼鬼慘被網友集體開譙 周湯豪這樣說…
2017/08/12 14:41
阿妹高雄解禁領跳《三天三夜》 陳菊認證「一點都不吵！」 阿妹高雄解禁領跳《三天三夜》 陳菊認證「一點都不吵！」
2017/08/12 22:01
上原多香子醜聞纏身 恐從此遭演藝界放逐 上原多香子醜聞纏身 恐從此遭演藝界放逐
2017/08/12 16:31
（影音）傻眼！唐從聖心虛躲鏡頭 阿布婚禮喧賓奪主 （影音）傻眼！唐從聖心虛躲鏡頭 阿布婚禮喧賓奪主
2017/08/12 20:33
煞到最萌雙胞胎 星二代遭媽爆夜夜偷親 煞到最萌雙胞胎 星二代遭媽爆夜夜偷親
2017/08/12 20:48
亞瑟小子不認與「大隻女」一夜情 卻遭飯店員工狠打臉 亞瑟小子不認與「大隻女」一夜情 卻遭飯店員工狠打臉
2017/08/12 15:17
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.