（專訪）本土化代表LOW？綜藝咖怕被貼標籤險拒演青春片

導演連奕琦拍攝《痴情男子漢》，試圖在青春類型加入本土元素。（記者王文麟攝）

〔記者許世穎／專訪〕曾執導《命運化妝師》、《甜蜜殺機》，並擔任《海角七號》副導的連奕琦，今年暑假推出青春熱血電影《痴情男子漢》。面對近期國片市場再度出現疲態，連奕琦表示「青春」是國片的武器，「青春片應該要繼續做，本土化也不代表就是LOW」，更透露該片監製許效舜一開始也因為怕被貼標籤，不想親自演出。

連奕琦認為，國片現在最擅長的還是青春片：「像九把刀的《那些年，我們一起追的女孩》、還有《我的少女時代》，甚至周杰倫的《不能說的‧秘密》，只有台灣的青春片可以銷全亞洲」，他舉例像日本人拍純愛、香港人拍警匪，台灣拍青春片會很快上手，「但最重要的還是要做出新的可能性和新鮮感，最後會成為我們的武器」。

許效舜（左）在《痴情男子漢》飾演蔡凡熙（右）的阿公，收起戲謔但維持喜感。（鐵人文創提供）

他也透露《痴》片一開始的調性並非現在的「青春喜劇」，當初監製許效舜找上他，是想拍一個有關「回家」的故事，最後他在片中保留了動人的親情，更加入「本土」元素，更直言：「如果覺得『本土化』就代表LOW，表示對自己沒信心！」他說當年《海角》就是本土化成功例子，「它讓台灣電影看到一個很久沒看到的樣子」。

監製許效舜也在片中飾演蔡凡熙的阿公，他本來很怕因為自己，讓《痴》片被貼上標籤，最後他在電影中依舊搞笑，但不戲謔，演出恰如其分。連奕琦更說很想找許效舜跟澎恰恰拍《鐵獅玉玲瓏3》，「這是個很好的本土題材，現在大家都在說IP，《鐵獅》就是個很好的IP！」更笑言想把電影做得像外片《金牌特務》一樣，可惜兩人對於上一部《鐵獅2》的票房有些受挫。

《痴》片含行銷成本約8000萬，且該片並未申請輔導金，連奕琦也笑說因此對票房壓力比較大，「但是票房我還是不先預設，只希望老闆不要賠錢就好了！」電影18日在台上映。