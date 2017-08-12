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（專訪）卓君澤嘆世大運零氛圍 台選手在家比賽遭冷落

2017/08/12 22:18

卓君澤專訪。（記者潘少棠攝）

〔記者盧家豪／專訪〕前正妹體育主播卓君澤今年離開FOX體育台接下TSNA執行長，一步步深入業界核心，透過媒體邁向她想改善台灣體育環境的理想。

深受父母都是體育老師影響，卓君澤從小就是體育迷，早在念書時期就立定媒體人志向，一路從世新大學新聞系、緯來體育台、NOWnews、FOX體育台到TSNA，理想從沒改變，「我喜歡當記者每天遇到不同挑戰，遇到很多人事物透過報導呈現給大家的感覺，我很享受那個過程。」

卓君澤專訪。（記者潘少棠攝）

多年觀察下來，卓君澤認為，「體育新聞就像是一場秀，你需要用不一樣的方式引起大家的興趣，如果只是報導比數的話，早上就比玩了啊」，透過加入時事，當體育跟生活拉近的時候，自然會有越來越多人來關注。

卓君澤專訪。（記者潘少棠攝）

卓君澤提到台灣體育環境問題，她說：「就算是現在，爸爸媽媽如果小孩子想要當體育選手，大多還是會是反對，就連我爸媽都是體育老師，也沒讓我走這條路，我想要翻轉這個想法」，要讓運動選手地位提升，除了靠政府幫助，她認為選手必須要有自覺，若想要掌聲，身為一個公眾人物得做好榜樣，身邊親友的支持也是關鍵。

卓君澤專訪。（記者潘少棠攝）

近期世大運即將登場，卓君澤感慨形容，就像學校要考試了才臨時抱佛腳是不會及格的，「難得都要在家裡比賽，氛圍卻沒有培養起來，過去很多台灣選手參加國外賽事時，資訊都只有文字，照片還要自己拍、自己發，真的很辛苦，若能多多宣傳，大家的掌聲就是他們的腎上腺素。」也希望大家都能共襄盛舉。

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