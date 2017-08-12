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（影音）用聲音震破玻璃杯？ 陳奕迅高音3秒杯子秒破

2017/08/12 22:29

陳奕迅先拿起玻璃杯聽它敲擊的頻率。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名歌手陳奕迅唱功了得，以渾厚獨特的嗓音唱了許多膾炙人口的歌曲，目前他在《中國新歌聲2》與周杰倫、那英和劉歡一同擔任導師，而陳奕迅最近被網友翻出一段他以前參加節目的影片，沒想到居然可以用聲音震破玻璃杯?

陳奕迅目前擔任《中國新歌聲2》的導師。（翻攝自陳奕迅臉書）

影片為2012年陳奕迅參加《快樂大本營》的一個節目單元，只見他放一個玻璃杯在音響前，給在場的人出了一個難題「希望有人能把那個杯子震破」，所有人都不敢置信並覺得要有特異功能才能做到，最後只見陳奕迅拿起杯子用手指彈了彈，記住了玻璃杯的聲音頻率便拿起麥克風，唱起《愛是懷疑》的副歌「Because愛...」後拉高音，唱了3秒杯子就應聲破裂，破裂的瞬間連陳奕迅自己都嚇到，當中運用的原理是當聲音頻率與玻璃杯頻率吻合，聲音會與玻璃產生共震，當震動大到一定程度玻璃就會碎裂，看過影片後許多網友也更加崇拜陳奕迅「Eason就是有實力」「不愧是Eason」但也有網友懷疑可能是節目效果「其實預先錄下杯的聲音，然後到時把錄音播出來，那便誰都可以成為有音樂天賦的神了。」

陳奕迅3秒唱破玻璃杯。（翻攝自YouTube）

（影片擷取自YouTube，如遭移除請見諒。）

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