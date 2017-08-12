阿妹重返港都霸氣開唱 喊話陳菊「高雄巨蛋真的很...」

阿妹今晚霸氣在高雄開唱。（EMI提供）〔記者蔡琛儀／高雄報導〕「阿妹」張惠妹今晚在高雄巨蛋開唱，也是她「烏托邦2.0」巡演第86場，今天高雄市長陳菊也到場欣賞，她打趣說：「市長，我有真心話要跟你說，高雄巨蛋真的很堅固。」隨即讓觀眾聯想到她先前因為申請台北小巨蛋檔期失敗的事情，阿妹也幽默說：「你們是不是想到什麼事情？」再度讓粉絲笑翻，她也呼籲歌迷：「不要讓市長失望，該跳就跳，該唱就唱。」

阿妹演唱會吸引萬名歌迷到場。（EMI提供）今晚開場阿妹以經典的辮子頭，從兩層樓高的畫面中現身，並熱唱《開門見山》，伴隨霸氣登場，讓1.1萬名歌迷全都嗨翻，接著她續唱《Are You Ready》，接著笑說：「回台灣，回高雄，唱這首歌太有意思了。」就演唱搖滾版《站在高崗上》，讓現場氣氛嗨到最高點，阿妹顯然對於現場觀眾的嗨度很滿意，隨後又唱《你想幹什麼》，更是讓歌迷都激動得站起來，讓阿妹忙說：「我今天是總指揮，告訴你們何時該站，何時做什麼，你們現在可以坐下來。」

上回「烏托邦」巡演台北首站已是2015年4月的事情，這次相隔2年多，「2.0」版本移師高雄舉辦，阿妹經紀人陳鎮川透露節目內容相差百分之八十，他也透露阿妹昨晚可能是因為回到故鄉台灣開唱，因此非常緊張又興奮，從昨至今打了20多通電話給助理關切，而她先前飽受感冒、支氣管炎所苦，陳鎮川也說目前她喉嚨已經完全好了。