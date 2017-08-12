大學畢應徵直播主 她22歲月入10萬

眾多辣妹應徵Uplive Girls。（UP提供）〔記者鍾智凱／台北報導〕Uplive Girls 決選名單今出爐，年輕貌美直播主出籠搶爭入選，其中22歲聖約翰科技大學時尚經營管理系直播主煎煎透露，她大學時期就一邊唸書一邊晚上直播，現當正職直播主，目前月收約5至10萬；23歲羽彤原本是英語老師，改做直播創下禮物數6百萬驚人紀錄。

直播主煎煎。（UP提供）23歲米娜才做直播9個月，靠著塞ㄋㄞ撒嬌狂吸15萬追蹤量，迷倒新加坡及香港男粉。21歲怡廷已算半出道拍過音樂偶像劇，歌聲動人水蛇腰，但仍拚開直播唱跳。

直播主羽彤曾是英文老師。（UP提供）這次也有不少海外正妹參選，像23歲Charliea畢業於香港理工大學，本來是鋼琴老師，但因以陳綺貞為目標故來參加，受封港版小郭雪芙；17歲新加坡淇淇則是曾當南韓練習生，但因不願簽10年長約，外加不堪7:3懸殊抽成，決心離開南韓來台拚直播。

今評審為阿沁、王治平、阿May、嚴云農，王沁2人均意識到直播不可擋，出唱片新人可能尬不過直播主月收百萬，紛激推大家下海開直播。 直播主怡廷。（UP提供） 星國淇淇來台闖盪。（UP提供）