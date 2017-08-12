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首頁 > 婉君推

男星補票E奶妹 唐從聖暴走有事嗎

2017/08/12 19:33

阿布、Michelle婚禮，唐從聖（中）到場拒絕受訪，綠茶（右）伸手阻擋媒體鏡頭。（記者潘少棠攝）

〔記者曾德蓉／台北報導〕阿布前年與林莞瑩登記結婚，今補辦婚宴，席開43桌，正當現場瀰漫一股喜氣之際，名義上單身，但技術上非單身，並育有2個孩兒的唐從聖卻引發騷動，他老大不爽的拒絕受訪，又很順便地把伴郎當他的保鑣用，伴郎又很順手地怒推媒體鏡頭，一路護送他上桌。

阿布（右）、Michelle婚禮。（記者潘少棠攝）

關於唐男的故事前情提要如下：他在6月爆出地下女友江小青不只同居，連孩子都生了兩個，又被直擊接送一名有未婚夫的台大護士，於是他一路以來白賊的單身說法宣告破功。

阿布、Michelle婚禮，唐從聖（中）到場拒絕受訪，綠茶（右）伸手阻擋媒體鏡頭。（記者潘少棠攝）

雖然他不知哪來的諧星包袱上身，一下對媒體承諾要補票，一下又跳票，但畢竟與女友交往20年，戀情也算是頗為長壽，正想問他有什麼經營夫妻之道的建議要給阿布夫婦這對璧人時，才發現他躲在角落，似乎是受託代包紅包，忙著數錢。

接著原本屬於阿布的伴郎綠茶，突然聚攏在唐從聖旁邊，以一種移送時才會看到的模式，一邊推開鏡頭，一邊護住唐男的頭部，就這樣瞬移進入婚宴會場。

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