曾之喬寒流拍下雨戲 冷到狂抱王子相互取暖

王子戲裡戲外學校成績優異。（中視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕「喬喬」曾之喬、「王子」邱勝翊主演的中視、東森《稍息立正我愛你》，播出後反應熱烈，日前拍攝一場在寒流來襲時拍的下雨戲，讓他們冷得直發抖，還忍不住抱在一起相互取暖。

曾之喬與黃心娣在寒流來襲時拍的下雨戲，讓她們都冷到不行。（中視提供）

這場戲特地跑到林口取景，當天因為一直下雨及起霧，在寒冷的天氣下，曾之喬與王子一邊淋著大雨，一邊還要演戲，只要有空檔，便抱在一起互相取暖，相當辛苦，劇組人員也都貼心準備毛毯、薑茶隨時準備衝上去。除了他倆，當天還有黃心娣飾演的李如蘋，也都非常敬業地把戲拍完。

曾之喬在《稍息立正我愛你》假裝與許光漢談戀愛。（中視提供）

除此之外，兩人的學業與數學成績，竟跟現實生活中差不多，一個成績很好、一個數學很爛！劇中有好幾場由小拇指老師（劉子千飾）上數學課的戲，王子是成績好、還會熱心教同學的好學生，而曾之喬則是打混不用功、又數學超爛的角色！對照現實生活，曾之喬自爆：「以前自己念書時功課其實不差，但我真的就是數學爛到爆炸！以前要考試前，都會死背公式、然後一進考場我就先把還勉強記得的公式寫在背面空白地方，才開始作答，考試時看到題目再翻到背面去看這樣。」劇中常有上數學課的橋段，這根本讓曾之喬快要瘋掉，她痛苦笑說：「頭很痛啊！」

曾之喬在寒流來襲時拍的下雨戲，讓她冷到直發抖。（中視提供） 曾之喬在《稍息立正我愛你》假裝與許光漢談戀愛。（中視提供）