魏蔓最愛送早餐貼心男 陳奕妙回：去找盧廣仲吧！
2017/08/12 18:50
陳奕與魏蔓首次合作《噗通噗通我愛你》。（三立提供）〔記者吳志偉／台北報導〕陳奕與魏蔓首次合作台視、三立週日新偶像劇《噗通噗通我愛你》，不但默契百分百，也被觀眾稱讚十分登對，魏蔓笑說，原先也很怕自己是慢熱的人，但現在想起兩人相處覺得是多餘了；陳奕也表示對兩人個性很合拍也挺意外的，魏蔓有處女座的小心謹慎，他自己有天秤座的放鬆，樂觀、互補可能是兩人超合的理由。
陳奕與魏蔓首次合作《噗通噗通我愛你》。（三立提供）有時在生活中，魏蔓的隨性剛好可以透過陳奕的細心來彌補，她舉例說像天氣很熱，本身屬於「流汗大王」的陳奕，就會很不經意的為她擋太陽；日前在見面會活動中，魏蔓穿著短裙出席，一陣風吹過來她的裙子就掀起，這時大家還未注意到時，陳奕已經一個箭步站在前面為她遮擋，讓她好感動。不過偶爾陳奕逮到機會也會小虧一下她，陳奕笑說：「魏蔓不愛燙衣服，有時到拍戲現場看到她的衣服都是縐縐的，為了怕被我唸，她竟利用拍戲空檔跑去買熨斗。」魏蔓則笑說：「一直被唸是很恐怖的。」
陳奕與魏蔓首次合作《噗通噗通我愛你》。（三立提供）被問到現實生活中遇見魏蔓這類女神級的女孩會怎麼做？陳奕笑說：「希望剛好可以有共同的朋友，能藉由朋友來認識吧！」他強調真的不敢跟不認識的女生搭訕，但只會偷偷看她；而魏蔓也被問到男人怎樣最貼心？她毫不思索地就說：「送早餐給我吃的男人，我覺得會超貼心！」陳奕聽後又大笑說：「那就去找盧廣仲吧！」