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羅大佑十年終得父親肯定 談五歲女兒秒變慈父

2017/08/12 18:25

羅大佑接受《改變的起點》專訪。（中視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕音樂教父羅大佑接受中視《改變的起點》專訪，回憶起過去自己音樂之路的兩難抉擇，即使當時已經在台港樂壇走紅，但有整整十年時間，他在當醫生跟音樂人之間相互拔河，最終受到父親肯定，他才在職業欄寫上「作曲」。而相較過去憤青及冷酷形象，羅大佑談到跟五歲女兒的居家生活，立刻秒變慈父，他更在錄影現場開心大呼，是女兒徹底改變了他，使他活得「像個正常人！」

羅大佑接受《改變的起點》專訪。（中視提供）

羅大佑睽違13年再度發行《家III》新專輯，他當年以《鹿港小鎮》跟《戀曲1980》等歌，成為台灣家喻戶曉的歌手，在香港朋友的鼓動下，放棄高薪的醫生工作，帶著破釜沉舟的決心赴香港樂壇發展。羅大佑回憶剛開始到香港時因為一句廣東話都不會講，一開始也曾遭到排斥，所以他只能『靠純音樂』，以製作電影配樂來謀生。

為了節省支出，羅大佑跟當時的香港歌手泰迪羅賓合租了一間錄音室，一邊隔了四、五個榻榻米，不到兩坪的空間就當臥房，香港奮鬥了三年，羅大佑終於靠音樂賺得穩定收入。他的音樂創作之路在當醫生之間反覆抉擇，歷經了十年才終於到父親及自我的肯定，他說：「有一次我爸從日本觀光，搭機回到台灣機場，海關要檢查他的行李，他就跟海關說『我是羅大佑的爸爸，你還要查嗎』？結果海關真的免查，看得出來，他還是以我這個不肖子為傲的。」

羅大佑接受《改變的起點》專訪。（中視提供）　

曾經是不婚主義，一生都奉獻在音樂創作的羅大佑，談起五歲女兒，立刻從教父秒變慈父，「寫《家III》那個時候其實正好是我們決心最大，想做試管嬰兒，要把她做出來的時候，想替自己成立一個家庭的願望是很強烈的。」雖然當父母之後，必須經常歷經孩子生病的「虛驚」，或者為了幫女兒挑選「哪個公主好看」，而中斷音樂創作，但羅大佑驕傲且開心的說：「女兒出生到現在，改變了我的作息狀態，我終於比較像個正常人了！」

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