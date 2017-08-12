翁立友曾失志酗酒 全靠媽媽一碗蜆精走過低潮

翁立友接受《台灣名人堂》專訪。（台視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕台語金曲歌王翁立友接受歐懿慧主持的台視《台灣名人堂》專訪，歌藝超群的他在2009年入圍金曲獎並成功拿下「最佳台語男歌手獎」，不過他坦言歌唱這條路走了二十多年，一開始並不太順遂，過去也曾經歷低潮失志、藉酒澆愁的日子，因為媽媽的一碗「蜆精」而脫胎換骨。

翁立友帶著媽媽接受歐懿慧主持的《台灣名人堂》專訪。（台視提供）

談到低潮的那段時間，翁立友笑說：「當時最怕看到媽媽的眼神、也怕走出家門鄰居會問，只想喝酒逃避現實。」直到某天他又喝到清晨五、六點才返家，非但沒受到責罵，翁媽媽反而擔心翁立友身體不堪負荷，燉煮了一碗蜆精，更附上一根吸管，翁立友感動的說：「原來媽媽是怕會有腥味，讓我用吸管吸比較聞不到！」一碗滿是母愛的蜆精，讓翁立友決心重新出發。翁立友也說：「我這輩子打拼，最大的動力就是我媽媽。」

翁立友帶著媽媽接受《台灣名人堂》專訪。（台視提供）

即將於九月初登上小巨蛋開演唱會的翁立友，特別帶著媽媽一同接受訪問，現場翁立友也拱媽媽清唱一段，他笑著對翁媽說：「這樣你才會知道，你兒子在藝界多辛苦！」翁立友更爆料小時候的自己不愛說話，讓一手帶大的外公外婆擔心他是「自閉兒」，還曾帶他去四處尋醫。如何從一個不愛講話的狀態到勇闖歌壇，他透露：「是一個『想要』的動力，我選擇了麥克風、選擇了演藝界就是『想要』將來要有頭有臉，所以要去改變自己。」而這一、兩年開始學會更加融入演藝圈的翁立友也開玩笑說：「一直以來，自己都在修一本經，叫『不正經』！」從不害羞對父母表達愛的翁立友，透露曾參加心靈成長課程，課程結束後便摟著爸媽大喊我愛你，他笑說：「我爸當時嚇傻，直問那個心靈課程是不是有什麼問題啊！」《台灣名人堂》於明（8/13）天上午10點「台視主頻」播出。

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