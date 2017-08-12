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（影音） 後輩禮貌待加強? 孝淵發IG限時表無奈

2017/08/12 18:23

少女時代時隔2年攜正規專輯回歸。（翻攝自太妍IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕少女時代今年出道10周年，最近推出新專輯，她們也在10日出演音樂節目《M! Countdown》，除了表演氣氛火熱，也同台不少演藝圈後輩以及新人。不過成員孝淵昨晚在自己的Instagram發佈了限時動態影片，片中她和徐玄一起入鏡，拿著EXO的簽名專輯，稱讚「EXO好棒」，乍看以為是同公司前後輩之間的應援情誼，但有細心粉絲發現，孝淵在影片裡還留言寫道：感謝唯一來問候的後輩」。

孝淵在影片裡寫道：「感謝唯一來問候的後輩」。（翻攝自孝淵IG）

當日參加該節目的團體包括男團Wanna One、 Boyfriend、 女團CLC Gfriend、 Kim Samuel及 Got7小分隊JJ Project等等。而孝淵指出「感謝唯一來問候的後輩」，即暗示除EXO外，其他人都沒有和她們打招呼。

少女時代回歸歌壇。（翻攝自太妍IG）

孝淵一向直言，之前也曾不滿師弟團NCT私生飯行為，與太妍同時間在IG直播投訴。這次「禮貌事件」影片公開後，立即掀起討論，不少人對新人偶像的禮儀態度表示遲疑，但也有網民指出孝淵作為前輩太過小器、斤斤計較。掀起網友正反面評價。

孝淵不滿NCT瘋狂粉絲，在限時寫上：「好像有明星來了，據說是NCT」。（翻攝自孝淵IG）

（影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）

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