（影音）你沒看過的超幽默預告II 《大佛》導演鄉土味旁白再發威

《大佛普拉斯》預告由導演黃信堯幽默配音，在網路上引起討論。（甲上提供）

〔記者盧家豪／台北報導〕葉如芬、鍾孟宏監製，黃信堯導演的《大佛普拉斯》，今年在台北電影節橫掃最佳劇情長片、百萬首獎等5項大獎，擔任開幕片時更博得現場觀眾滿堂彩。

片商繼上回大受好評的前導預告後再推出第二彈，有別於普通預告，黃信堯的配音更像是朋友跟你推薦一部電影，充滿鄉土味、人情味，這回更揭密片名《大佛普拉斯》由來，竟然是偷學Phone有「plus」，而且「聽起來比較有國際觀」，幽默理由令人噴笑。

《大佛普拉斯》描述在佛像工廠擔任夜間警衛的菜埔（莊益增飾），每天最重要的工作就是深夜幫董仔啟文（戴立忍飾）開大門，他撿破爛的換帖兄弟肚財（陳竹昇飾），平時沒事就會來這裡看電視「話唬爛」。一天凌晨雨很大，肚財帶著快要過期的咖喱飯來找菜埔，偏偏電視又壞掉，肚財聽人家說有錢人的世界都是彩色的，於是慫恿菜埔拿出董仔的行車紀錄器看看有沒有養眼的東西，卻莫名捲入一個政商勾結、情慾橫流、驚天動地的超完美謀殺計畫。《大佛普拉斯》10月13日全台上映。

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