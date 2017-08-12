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首頁 > 婉君推

（影音）賴冠霖節目比籃球 單手投籃躺著贏

2017/08/12 18:07

賴冠霖來自台灣，遠赴南韓參加選秀節目成功獲得出道機會。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人賴冠霖為知名男團《Wanna One》的一員，該團是從南韓選秀節目《Produce 101 S2》101位練習生中挑選出11位，他們還沒正式出道就擁有超高人氣，出道後發行的主打歌更是搶下數位音樂榜榜首，當紅的人氣連南韓綜藝節目也搶著要和Wanna One》合作。

賴冠霖國中就是籃球隊，一聽到比籃球贏的有炸雞吃相當開心。（翻攝自YouTube）

據《鏡週刊》報導，10日播出的Wanna One Go》節目內容是由粉絲投票，將Wanna One團員分組進行「想這樣過的一天」任務，分組後的兩位成員要手綁紅線一起行動。賴冠霖和朴志訓成為搭檔，和工作人員進行2對2籃球比賽，輸的將要請吃炸雞，對於國中就是籃球隊的他，搭配183公分的身高就算只用單手投籃，敵隊的兩位工作人員依然不是對手，只見影片中賴冠霖帥氣的多次投籃且命中率極高，最後以三分球進籃的比分15：0完勝對方，留下兩位氣喘吁吁互看的工作人員等著請吃炸雞啦。

賴冠霖就算在南韓努力拼演藝事業，打球實力依然不減。（翻攝自YouTube）

（影片擷取自YouTube，如遭移除請見諒。）

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