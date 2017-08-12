（影音）大無限樂團演唱會門票售罄 後台只要求這味

〔記者羅子欣／台北報導〕日本雙人搖滾樂團「大無限樂團」（Do As Infinity）出道18年，今首度在台開唱，1100張門票開賣4小時即售罄；他們也展現誠意，一開場就獻唱新曲《Alive》，讓粉絲十分驚喜，隨後便獻上多首經典歌《最後的Game》、《冒險者們》、《遠行》。

大無限樂團Do As Infinity演唱會。（記者陳逸寬攝）

在賣力熱唱4首歌後，主唱伴都美子特地用中文向歌迷打招呼：「台灣的朋友大家好！我們是大無限樂團！並感謝大家來參加演唱會，而大渡亮則入境隨俗，親切用台語問候歌迷：「呷飽未？」表示過了17年終於能在台灣辦專屬他們的演唱會，感到非常開心，並大喊：「我愛你們！我愛台灣！」之後接連熱唱《Week！》、《樂園》等搖滾歌，隨著伴都美子嘹亮的歌聲與強烈的搖滾節奏，歌迷都忍不住隨著音樂瘋狂跳動和搖擺，全場氣氛陷入沸騰。

大無限樂團Do As Infinity演唱會，吉他手大渡亮。（記者陳逸寬攝）

此外，他們此行來台沒有特殊要求或豪華排場，只希望後台能準備來自九份的熱茶，讓他們能重溫2000年來台拍MV時，喝到的台灣味，作風十分親民。演唱會門票全數賣完，進帳約300萬，他們今離台，班機不公開。

大無限樂團Do As Infinity演唱會，主唱伴都美子。（記者陳逸寬攝）