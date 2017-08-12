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上原多香子醜聞纏身 恐從此遭演藝界放逐

2017/08/12 16:31

上原多香子與男星阿部力的親密接吻照流出。（翻攝自《女性自身》）

〔記者羅子欣／綜合報導〕日本女團「SPEED」34歲成員上原多香子，近日被亡夫TENN（本名：森脇隆宏）的家人踢爆，因和日劇《流星花園》男星阿部力搞不倫，才逼得老公走上絕路，昨天又爆出後續消息，其實多年多香子早已跟夫家認錯，且支付賠償金，是因為她近來想要和劇作家新歡結婚，向公婆表示要遷出戶籍並改回原姓，卻因拒絕公婆拿千萬日圓解決的要求，才會被公布當年的醜事。

上原多香子（左）近日遭亡夫TENN（右）的家人踢爆外遇逼死老公。（翻攝自上原多香子部落格）

據日媒指出，雖現在狀況陷入僵局，但上原多香子昨仍照常工作，在名古屋綵排音樂劇，也因為醜聞風波向受到影響的同事道歉，而其他的演員也相當貼心，針對此事隻字未提，且向平常一樣友善的的對待多香子，該音樂劇將於18日結束，屆時勢必會引來許多媒體守候，有相關人士指出，多香子所屬經紀公司似乎沒有要保護她的意思，這件醜聞可能成為她未來演藝路的一大絆腳石，甚至恐怕會從此被藝能界放逐。

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