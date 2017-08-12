（專訪）羨慕Eric率先脫單 Andy爆料他結婚前晚...

Andy專訪。（記者王文麟攝）〔記者陳立妍／專訪〕36歲的南韓長壽偶像團「神話」成員Andy，今午時隔半年撲台，為明天在ATT SHOW BOX舉行的愛心見面會暖身，上月初隊長Eric率先「脫單」，與交往近5年的小12歲女星羅惠美結婚，成為該團首位人夫，下午Andy接受本報專訪時，坦言看到好友成家，感到非常羨慕，笑說：「看到他結婚我覺得很滿足，因為我們相處了很久，就像是兄弟一樣，但一方面也像是看到兒子結婚，感覺也有點奇怪。」

Andy專訪。（記者王文麟攝）上月初Eric選在教堂完婚，由隊友李玟雨、申彗星、金烔完、前進、Andy擔任伴郎，Andy透露：「Eric結婚前一晚，我們在通訊軟體的聊天室聊天，大家都問Eric的心情怎麼樣？結果反而是其他成員比他更緊張。」並自爆第一時間得知Eric要結婚時，所有的成員都嚇了一跳，一度以為是他在開玩笑，至於誰可能會成為「神話」第2位人夫？Andy表示：「完全猜不到，光是Eric結婚就讓我們很shock了！」

Andy專訪。（記者王文麟攝）至於已屆試婚年齡的他是否有被家人催婚？Andy大笑說：「大家都放棄我了。」對於何時結婚更是完全沒有計畫，「因為朋友都跟我說，如果特地訂計畫哪一年要結婚，那一年就絕對不會結婚」，笑說自己就靠感覺走，只要緣分來了，不排斥會閃婚，也沒有限制未來「老婆」一定要具備那些條件。