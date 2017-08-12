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首頁 > 婉君推

太陽公開豪宅內部裝演 340萬土豪級電視首曝光！

2017/08/12 16:00

BIGBANG太陽。（合成圖，FENDI提供、翻攝自Yonhapnews）〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓天團「BIGBANG」成員太陽，近日為宣傳新專輯，馬不停蹄跑通告，他在綜藝節目中，首度公開豪宅內部裝潢。

太陽首度公開豪宅內部裝潢。（翻攝自Instagram）太陽家中衣帽間，有如大型服飾店。（翻攝自Instagram）太陽16日將推出個人專輯，日前獲邀成為《我獨自生活》嘉賓，昨（11日）在Instagram公開節目最新預告，他身穿睡衣、戴帽子亮相，大方公開自家豪宅，該豪宅空間十分寬敞，裝潢採簡約風，除了有超大客廳、飯廳外，還有獨立豪華衣帽間，鞋櫃與衣服的擺放方式，有如一間大型服飾店，讓粉絲看得驚呆。

最吸睛的莫過於客廳裡的電視，該電視價值韓幣1.3億（約台幣340萬），為三星出品，只販售給VVVIP客戶，就算有錢也買不到，，好麻吉勝利與大聲特別前來作客，三人開起睡衣趴，在客廳中跳舞及玩摔角，逗趣互動讓粉絲笑噴。太陽客廳的電視，價值台幣340萬。（翻攝自Instagram）勝利（左）、大聲（右）至太陽家作客。（翻攝自Instagram）

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