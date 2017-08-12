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（影音）李毓芬曾參加選秀 自爆遭酸「妳當花瓶就好」

2017/08/12 15:22

李毓芬擔任聲寶之星總決賽評審。（記者胡舜翔攝）〔記者吳志偉／台北報導〕李毓芬今天擔任「第三屆SAMPOSTAR聲寶之星－品牌大使選拔」總決賽評審，她透露9年前也參加過選秀節目《我型我秀》，當時自己在參賽時，曾被評審批「妳當花瓶就好」，她不以為意地說：「我就當成玩笑話來看。」

聲寶之星總決賽，李毓芬（左起）、聲寶總裁陳盛沺、總經理陳世昌、「小男孩樂團」主唱米非等評審。（記者胡舜翔攝）最近忙著趕拍《我和我的四個男人》的李毓芬，今天特地請假擔任自家經紀公司「宏將多利安」與品牌合作的選秀比賽，「小男孩樂團」主唱米非也一同出席，對於選秀有何標準？她笑說：「當然顏值要高！」接著補充：「因為現在會唱歌的人很多，沒有說一定要美或帥到不行，至少要有自己的特色。」

李毓芬提到2008年錄製的選秀節目，為期半年之久，當時評審之一的黃小琥，一看到她便對她說：「妳就漂漂亮亮站在這就好。」李毓芬說：「那時候也不是說很會唱歌，常要上台唱歌時，很多同組的參賽者都會為我捏把冷汗，所以聽到小琥姐這麼說，其實還蠻高興被她稱讚的。」也因為經歷過比賽的殘酷考驗，所以很能明白參賽者的心情，即使遇到不適合的選手，也會給予鼓勵與建議須加強的地方，屬於「溫暧型」的評審。

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