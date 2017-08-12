（影音X2）鬼鬼慘被網友集體開譙 周湯豪這樣說…
2017/08/12 14:41
周湯豪出席捷運盃街舞活動。（記者陳奕全攝）〔記者蔡琛儀／台北報導〕周湯豪今出席「2017捷運盃街舞大賽總決賽」，並擔任評審，近日好友「鬼鬼」吳映潔因在節目上要求參賽者拿眼鏡，被大批網友砲轟辱罵，他表示不知此事，「網友不是一直都很愛罵嗎？不要一直太去注意一些負面的，我一直覺得人很容易被一些負面的吸引，還是有很多好的事情，就轉念吧！」也說鬼鬼出道比他久，「她應該比我更有經驗啦！」被問到有沒有想2人一起拜拜去霉運，他笑說：「大家都各忙各的，但祝福她啦！反正網友的東西就不要聽太多。」
周湯豪出席捷運盃街舞活動。（記者陳奕全攝）周湯豪對於日前再被爆和緋聞女友「雀斑小姐」共遊美國，他則不以為然的說：「網友什麼都能爆料啊！網路世界大家都隨便講，我不會去注意這個。」
周湯豪出席捷運盃街舞活動。（記者陳奕全攝）今天他一亮相眾人都發現他瘦了，讓周湯豪開心不已，笑說自己都看不下去自己的身材，所以開始減肥，他也說其實體重只掉了1、2公斤，但常常在跑步，且已經四、五天不碰澱粉，他自爆剛開始戒澱粉的第一、二天，還因此手抖抓不住東西。