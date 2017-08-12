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首頁 > 婉君推

星光四少空中合體 周定緯笑李千娜「呆神」

2017/08/12 14:22

周定緯（右二）昨上POP Radio《音樂咬耳朵》，DJ哲緯（左二）及李千娜（左）、許仁杰（右）幫他慶生。（POP Radio提供）〔記者林俐瑄／台北報導〕周定緯昨過30歲生日，因為剛發片所以通告滿檔，昨上電台賣力宣傳他與許仁杰合作的《You Should Try It》音樂會，而POP Radio《音樂咬耳朵》DJ哲緯也特地幫周定緯準備了多重驚喜，讓周定緯在直播中頻頻嚇出「黑人問號臉」！

許仁杰「埋伏」在電台，帶著周定緯最愛的甜點與零食現身，周定緯雖然感動，但第一句話竟然是質問他：「你怎麼還沒卸妝？」李千娜則是藏身電台外，先由DJ哲緯「假CALL OUT」讓她「獻聲」祝福，但話還沒說完李千娜就帶著蛋糕衝進錄音室中，周定緯爆料最近給李千娜取了一個綽號叫做「Dyson」，諧音如同「呆神」，搭配她的傻大姊個性剛好！

星光幫好友李千娜（左）與許仁杰（右）半夜驚喜現身POP Radio，為周定緯（中）慶生。（POP Radio提供）林宥嘉與潘裕文則提前錄音留言，與周定緯、許仁杰在節目中完成「空中合體」！晉升「人夫」的林宥嘉在錄音時模仿潘裕文，刻意用很高的key講話、祝福周定緯邁入30大關！林宥嘉原以為自己模仿能力太爛，結果沒想到周定緯竟然一度被呼攏，傻傻分不清楚是誰的聲音！而潘裕文則指出，周定緯與許仁杰一個是獅子座、一個處女座，個性上一個最愛面子、另一個最不服輸，相信他們兩人這次的合作不會讓大家失望，幫兩人的音樂會催票。

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