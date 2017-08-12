亞瑟小子不認與「大隻女」一夜情 卻遭飯店員工狠打臉

亞瑟小子諷刺指控自己傳染皰疹給她的女子昆塔西亞夏普頓根本不是自己的菜，打死不認曾與她翻雲覆雨過，但現在卻遭飯店員工打臉。（翻攝自TMZ）〔記者陳昱均／綜合報導〕R&B天王亞瑟小子近來負面消息纏身，被2女1男指控明知自己是疱疹帶原者，卻仍與他們發生關係，讓這些受害者也深陷感染疱疹的危機。而一位名叫昆塔西亞夏普頓（Quantasia Sharpton）的女子，後來也出面指控亞瑟小子在演唱會上選中上台，也留了手機號碼，演出結束後，亞瑟小子也真的到她的飯店房間裡與其翻雲覆雨一番，讓其成為了另一名受害者；對於該名女子的控訴，亞瑟小子不僅打死不認，甚至還諷稱「吃不下這種菜」，惡劣行徑被網友噓爆。不過，現在案情又出現了逆轉，飯店員工現在跳出來聲稱確實曾看到亞瑟小子進入昆塔西亞夏普頓的房間，徹底打臉亞瑟小子的辯駁。

根據《TMZ》報導，昆塔西亞夏普頓與亞瑟小子一起共度一夜情的時間地點，是在2014年11月15日紐澤西州的亞特蘭大市，當時她是因為要慶祝自己剛過不久的生日，所以才去參加該場演出，身邊友人透露她在演唱會當晚於亞特蘭大入住的，就是離場館距離不遠的連鎖「戴斯酒店」（Days Inn），而戴斯酒店的員工則表示確實曾在11月16日午夜看到亞瑟小子走進大廳，也看到昆塔西亞夏普頓下樓到大廳去接這位天王級歌手回房，作證昆塔西亞夏普頓並沒有說謊。不僅如此，該名飯店員工也透露，自己當時曾向亞瑟小子提出合影的要求，亞瑟小子答應她會在離開前過來與她拍照，但最後卻讓人家苦苦等了一個小時，徹底搞消失，言而無信的態度令人感到有些失望。