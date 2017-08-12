夏于喬破台語壞舞台夢 自爆沒當藝人會去當...
2017/08/12 13:00
夏于喬在《老師你會不會回來》飾演國樂老師。（牽猴子提供）〔記者許世穎／綜合報導〕電影《老師你會不會回來》改編自王政忠老師真人真事，以九二一大地震為時代背景，除了跨國重現地震的震駭災況，「國樂」也是電影裡的一大亮點，在劇中飾演國樂老師的夏于喬，自爆小時候表演慾旺盛，還曾懷有歌仔戲舞台夢，過去曾經在戲中短暫敲打國樂的她也自嘲，劇組挑她演出小倫老師，「大概是利用關鍵字搜尋『女藝人』、『國樂』吧！」
夏于喬自小學習鋼琴，小學時又被學校新成立的歌仔戲團吸引，卻因一口破台語沒辦法站上舞台，被老師安排在戲曲中伴奏的「文武場」演奏配樂，她自己選擇外觀看起來最大、最厲害、最像主角的揚琴，卻每次都在搬運過程感到後悔。她笑說如果沒進入演藝圈，十之八九會在音樂教室教國樂，因此在《老》片中，正好完成她當音樂老師的夢想。夏于喬為了《老師你會不會回來》苦練二胡。（牽猴子提供）
片中主角王政忠老師是台灣「Super」、「Power」教師雙獎項得主，在九二一後，留守受創嚴重的南投縣中寮鄉爽文國中、堅守偏鄉教育近20年。當年他除了用翻轉教育增進學生的學科能力，更努力在有限的經費下，開辦國樂社團，利用音樂讓學生有良善的休閒活動。
劇組為了替片中學生選角，特地前往中部海選國樂社學生，安插許多國樂隊、音樂班的學生，堪稱精挑細選、臥虎藏龍。也為這個本身就已充滿起伏情緒的電影，增加更多可看性。《老師你會不會回來》9月29日在台上映。
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