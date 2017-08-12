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首頁 > 婉君推

台灣最帥主唱戀上邱澤 燈光迷離男男吻

2017/08/12 13:00

阿山（左）和邱澤（右）片中演同志情。（親愛的工作室提供）〔記者賀靜賢／台北報導〕電影「我們都愛他！」尋找片中引起邱澤和謝盈萱大動干戈的「才華洋溢之中年氣質暖男」，甄選半年終於敲定了「四分衛」主唱「阿山」陳如山。

首度放下吉他與清澈歌喉，挑戰大銀幕，阿山的處女作不緊張，還說：「看到邱澤就覺得根本不用『演』！」日前，邱澤和阿山在新竹玄奘大學小劇場拍重頭戲，燈光迷離的小劇場裡絕美初吻，2人默契十足，一次OK！

阿山被樂迷譽為「台灣最帥主唱」，2010年起為了一群罕病兒的爸爸們，他花了3年多的時間陪他們玩音樂，並幫他們組成了「睏熊霸樂團」，想用音樂來撫慰罕爸們有如月亮背面、無法被看見的孤寂與壓力，整個過程不但被拍成了紀錄片，阿山甚至帶著罕爸們參加了2012年的海洋音樂祭。阿山做詞作曲的「I LOVE YOU」，更拿下第50屆金馬獎最佳原創電影歌曲。

就是這支紀錄片裡阿山驚鴻一瞥的身影，讓導演徐譽庭讚嘆「有夠帥」，於是在選角的最後關頭，「阿山」這個名字靈光乍現，而且才發現原來從製作公司裡50歲的財務長到20歲的工讀生，全都是他的愛慕者！

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