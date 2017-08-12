波多野「陪睡天價」曝光 AV達人爆內幕

波多野結衣外型神似名模林志玲，有「暗黑林志玲」之稱。（翻攝自Instagram）〔娛樂頻道／綜合報導〕「AV女神」三上悠亞日前被週刊爆出，來台宣傳期間，某富二代開出一晚50萬求陪睡，高價卻無法打動天后芳心，拒絕理由竟是「怕海外陪睡的事情傳出去，會影響她的招牌」，AV達人在其部落格揭背後原因。

AV達人一劍浣春秋在網站《PLAY NO.1》表示，AV女優在港台賺外快，已經不是秘密，且每個女優都有價碼，某次基於好奇，他曾詢問過日本風俗店波多野結衣的價格，沒想到竟高達日幣500萬（約台幣139萬），驚人價格，讓他不禁懷疑：「是真有其事，還是希望你知難而退？」

三上悠亞來台宣傳寫真集期間，被爆有富二代開50萬求陪睡。（翻攝自Instagram）三上悠亞現階段已取代波多野結衣，成為台灣廠商最愛的AV女優，一劍浣春秋認為，女優能到海外參加公開活動，大多在AV界擁有一定地位，通常不會私接外快惹麻煩，「或許三上悠亞有陪睡的價碼，但那是嚇阻人的而不是玩真的，就算真的有人敢出那個錢，恐怕也吃不到」，且以三上悠亞的高知名度及活動價碼，「多跑幾次台灣一樣可以賺得荷包滿滿，又何必冒著風險賺皮肉錢呢？」