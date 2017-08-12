強哥前妻被CEO甩了 聯合聲明曝分手主因

安柏赫德（左）和馬斯克戀情公開4個月，便以分手收場。（翻攝自E!News）〔娛樂頻道／綜合報導〕31歲好萊塢女星安柏赫德去年和「強哥」強尼戴普離婚，隨後與「千億富豪」特斯拉CEO馬斯克陷入熱戀，6日卻傳出因為安柏控制慾強又自私，導致2人分手，11日他們終於聯合發表聲明，透露真正分手主因。

安柏赫德4月在私人IG上PO出合照，認愛「千億富豪」特斯拉CEO馬斯克，沒想到戀情才公開4個月，便傳出2人分手的消息，不少人認為是因為安柏太自私、控制欲太強，讓馬斯克受不了而提出分手。11日他們透過美國《時人》雜誌發表聲明：「遠距離對我們而言真的很辛苦，因為我們經常無法見到彼此，所有的感情都有高低起伏。」最後強調2人都非常尊敬對方，遠距離才是戀情破局的主因，否認是因為安柏太自私的傳言。