（專訪+圖多）美女主播變執行長…卓君澤遭性別歧視 2000萬蒸發

外型亮眼的卓君澤，因專業播報能力受到廣大運動迷愛戴。（記者潘少棠攝）〔記者盧家豪／專訪〕28歲體育主播卓君澤，因亮眼外型及專業播報能力，受到廣大運動迷愛戴，除了曾被網友選為最正主播，連日媒都以「超美人主播」形容她。卓君澤今年接下「TSNA專業體育新聞團隊」執行長一職，除了被傳是有金主丟出2000萬欽點她，更有不少質疑她能力的傳言，對此，卓君澤正能量滿點，「負評是我前進的最大動力」，透過她堅定的口氣，聽來絲毫沒有一點矯情。

今年5月，資深運動媒體人曾文誠將手下經營超過10年的TSNA交給卓君澤，分毫不收，全因他看中卓君澤想打造全台最大體育網站的野心，被問到曾文誠是否是生命中的貴人？卓君澤說：「其實他一開始不喜歡我耶，我覺得你越努力去做一些事情，不需要宣揚，自然有人會看你的成長跟表現。」現在除了曾文誠擔任顧問，卓君澤對公司營運自有一套想法，「大家都會想要教你怎麼做，但是壓力在我自己身上，其實大學讀新聞系到現在，也沒有人教我怎麼做主播，努力跟造化還是看自己」。

卓君澤正能量滿點，不畏懼負評。（記者潘少棠攝）卓君澤分享執行長的日常，「當了老闆壓力差很大，每天一醒來就想說今天有什麼會開，雖然我現在還是偶爾有採訪，但已經轉職成了業務員，面對跟以前完全不同的領域」，必須扛起公司營運資金籌措，背負照顧員工的社會責任，「不像以前上班下班，看自己有沒有開心就好」；她也透露在外應酬、開會時，曾因年紀、性別被歧視，還遇過講話很不禮貌的資方，「『你網站18萬粉絲又怎樣，大家又不認識你』，就從頭、用最謙卑的方式自我介紹，好好把想做的事情表達出來，等到他們慢慢認可你」、「十個案件有一個談得成，我就很開心了。」

卓君澤對公司營運自有一套想法。（記者潘少棠攝）至於金主給的2000萬去哪了？卓君澤表示，資金都是她自己找來的，沒有跟任何人拿，這也讓她能夠很純粹的報導新聞，她笑說：「不過，有人要給我2000萬也是很開心，能拿來好好運用。」還假裝電視購物語氣，「歡迎企業踴躍捐款，讓我好好做事讓台灣選手有曝光度」，不忘推銷自家「商品」。

對於TSNA的未來，卓君澤認為：「其實品牌已經經營10年多，那不只是要把網站推出去，也要用體育影響更多人生活」，近期TSNA除了將有話題性的新聞影像化，派駐美攝影師追蹤旅美棒球選手林子偉、陳偉殷等人，也加入體育醫學新聞，使其更生活化，卓君澤舉路跑為例，「很多人不知道跑步事前要怎麼吃，做什麼準備，夜跑或是三鐵比賽有人傷亡時有所聞，可能你不看比賽，不關注球員，但是你運動，所以需要這些知識」，進而引起閱聽眾對有關選手和賽事的興趣。

卓君澤曾被日媒形容為「超美人主播」。（記者潘少棠攝）TSNA全名為「Top Sporting News Agency」，卓君澤自稱是工作狂，半夜要跟駐美攝影師溝通，白天再持續關注台灣新聞，同時為公司到處奔走，但她不怕辛苦，反而樂此不疲，「目前是打算一輩子嫁給工作了啦，本來想說進媒體圈10年差不多，現在恐怕至少3、40年跑不掉。」