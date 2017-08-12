美女公關親身涉險 掀《紅衣小女孩》內幕！

昨天共有20名紅衣小女孩為楊丞琳開道。（記者胡舜翔攝）〔記者賀靜賢／台北報導〕《紅衣小女孩2》將於農曆鬼門開在台上映，昨天楊丞琳西門町遊街，20名「紅衣小女孩」開道，引來許多粉絲圍觀。電影公司女公關也親扮紅衣小女孩，親身體驗20分鐘快速特效化粧，也意外發現卸粧比上粧來得辛苦許多，尤其夏日炎炎更是揮汗如雨！

《紅衣小女孩》系列引起影迷期待，與「安娜貝爾」不同的是，「小女孩」是片中主要角色之一，又得真人演出，因此畫小女孩鬼妝是一大工程。女公關表示，化粧過程大約半小時，得先把臉跟手、腳都上打白底，用厚厚的粉條打底完，然後再畫上瘀青，最後用血漿做出流血特效，當然還要把頭髮弄亂和衣服扯破。昨天，西門町也有影迷為此騷動，並發現真人實扮的紅衣小女孩，都是顏值極高的美女。

電影公司女公關也要親自扮紅衣小女孩。（威視提供）《紅衣小女孩2》故事描述整日奔波處理許多個案的社工師李淑芬（楊丞琳 飾），某天接獲通報到一樁虐童案件，正盤查女童母親林美華（高慧君 飾）時，突然接到女兒雅婷下午失蹤於校園的消息，心急如焚的淑芬查看學校監視器後，竟發現雅婷跟著一名穿著紅衣、身影詭異的小女孩離去，這個小女孩是誰？她們要去哪裡？循著線索，淑芬隨著救難隊在山區的廢棄醫院發現疑似雅婷的蹤影，但找回的卻是失蹤已久的廣播主持人沈怡君（許瑋甯 飾）。無計可施的淑芬只好先將精神不穩定的怡君帶回家，希望能從中問到女兒的下落，沒想到帶回家的可能不只是怡君…。更多電影資訊歡迎上官方粉絲團查詢：https://www.facebook.com/tagalongmovie。