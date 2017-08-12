傅天穎行情好2男護花 摟腰攙扶回香閨

傅天穎失婚後，身邊有多位護花使者。（資料照，記者曾德蓉攝）〔娛樂頻道／綜合報導〕傅天穎與陳子強離婚4年，日前再度為兒子隔空對槓，傅天穎一時氣急攻心破病，在家臥床不起。10日她終於出門錄影，錄影結束後還有2位護花使者溫馨接送、攙扶上下車，似乎桃花朵朵開。

《蘋果日報》報導，傅天穎10日錄影結束後，一名紅衣男子開車來接她，2人到便利商店買東西，男方還貼心幫忙提2袋東西，接著直奔劍潭青少年活動中心參加直銷團體表揚大會，晚會結束，一行人到鵝肉餐廳續攤，這時傅天穎身旁多了一位黑衣男並肩而坐，吃飽喝足後，黑衣男摟著她的腰將她攙扶上紅衣男子的車，到達傅天穎住處，也由黑衣男子將她攙扶下車送進家門，相當貼心。

對此，傅天穎表示：「他們都是我的上下線會員，我現在沒有男朋友，不能亂講，會沒人追我啦！而且現場男士都是已婚，千千萬萬不能亂說。」她透露，原本因為很累不打算參加聚會，而紅衣男說可以接送她才去的，至於被黑衣男攙扶也是因為很累才需要人扶一下，並直呼：「他們都不是我的菜」。 陳子強（右）和傅天穎離婚4年多，近日因小孩問題鬧僵。（翻攝自臉書）