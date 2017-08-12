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無懼角色比本尊紅…《賭俠》獨眼龍重返香港拍片 自薦男主角

2017/08/12 07:27

程東笑說在《賭俠》的女人扮相嚇醒觀眾。（翻攝YouTube）〔記者許世穎／綜合報導〕講到經典港片《賭俠》，影迷除了記得劉德華及周星馳飾演的刀仔與星仔，一定也對擁有特異功能的「獨眼龍」大軍印象深刻，就連飾演該角的程東最近接受港媒專訪時也笑說：「可能講程東沒人認識，但你一講到大軍，個個都知道是誰！」近期重返香港拍戲的他不忘毛遂自薦：「男主角可以考慮一下我！」

程東當年入行原擔任是製片，喜劇天份全因當年演員不夠，被向華勝帶到幕前，說起自己的經典角色時仍相當興奮，提到他在片中被周星馳催眠，突然化身成《秦俑》的鞏俐，還被虧「你裝女人的樣子，好淫蕩喔」，他笑說：「結果這幕嚇醒了好多觀眾。」

曾在《賭俠》飾演「獨眼龍」大軍的程東，最近返港拍戲。（翻攝微博）不過除了跟周星馳合作的《整人專家》、《九品芝麻官》等片，程東和江湖片也特別有緣，尤其《古惑仔情義篇之洪興十三妹》裡的「咸濕」，更是壞到讓人印象深刻。他說當年開拍的江湖片、動作片太多，反派演員真的沒太多個，曾試過1天拍5組戲，累到洗澡都睡著，全為了多拍點戲賺錢供樓，至於那個年代不少影星拍戲收不到片酬，他笑說：「可能我做反派做得多，沒試過收不到！」

他2002年拍完《反收數特遣隊》便往中國發展，還當導演、娶老婆，現已育有一子一女。雖然在中國紮根，但他依然想回香港拍戲，直說像他這種在香港出生的演員，好希望有多點機會回港拍片，「好希望之後找我的製片啊，不要只找我回來兩、三天，男主角可以考慮一下我，我的樣子也不是很醜啊！」

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