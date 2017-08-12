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54歲關之琳自爆演戲是「被逼出來的」 遺憾失去很多

2017/08/12 07:27

關之琳近日因參加真人秀《我們來了》再度受關注。（翻攝自微博）〔記者許世穎／綜合報導〕54歲的關之琳自從2006年演出電影《做頭》之後便息影，最近在中國參與真人秀《我們來了》復出，接受中國媒體專訪時坦言，喜歡從商勝過演戲，更說出道時沒得選擇，只因想快點找到工作，就跳進去拍戲了，「我沒做過其他工作，其實我不懂怎麼演戲，都是逼出來的。」

關之琳自爆不懂怎麼演戲，都是逼出來的」。（翻攝自微博）不過關之琳表示，她對演戲還是很感興趣，更表示對於演戲不是討厭，而是沒有合適的劇本就不想勉強，坦言：「我在拍電影的時間裡，沒有拍到一個自己很喜歡的角色。」她接著說：「我又害羞，又喜歡讓著人，做這行不應該這樣，應該野心大一點，主動一點，我剛好是相反的，我應該做其他行業。」

關之琳直說自己也有很多遺憾，更失去很多，「我一出來就拍戲，沒做過其他行業。我選擇不生孩子…這個不是遺憾啦，世界太多污染，很複雜，我覺得我一個人挺好的」。

不過她說最遺憾還是很多東西都沒試過，更勉勵自己只要肯學，什麼時候都可以，「愛情也是，只要放開，就可以找到心愛的人。」更透露其實自己是個愛情至上的人，「一有愛情我就不見了，你們就找不到我了！沒有愛情，你們就會找到我了，我就會忙了。」

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