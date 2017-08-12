廖科溢被男師傅吃豆腐 十指交扣人夫好害羞
2017/08/12 07:21
廖科溢為《秘境不思溢》到宜蘭出外景。（亞洲旅遊台提供）〔記者吳志偉／台北報導〕廖科溢日前錄製亞洲旅遊台《秘境不思溢》到宜蘭出外景，在傳統工藝盛行的宜蘭，穿越石道、老屋、復古民宅，廖科溢前往鄂王社區體驗的手工雕刻粿印，沒想到給雕刻師傅吃了豆腐。
廖科溢為《秘境不思溢》到宜蘭出外景。（亞洲旅遊台提供）師傅示範如何切割小塊木頭，並邀請他試試看，結果不熟練的他差點鋸壞了木頭，師傅只好改教使用最好上手的三角雕刻刀刻字，一邊教一邊說很簡單，伸手遞了工具要廖科溢試著把字都雕刻完，結果廖科溢任性地說：「你這轉彎的地方叫我弄。」後來師傅看他拿刀矬矬的樣子，錄影的時候講了不下10次「你手小心、你手小心一點」，深怕廖科溢弄傷，最後乾脆直接握著他的手教他，讓已經是人夫的廖科溢很害羞，工作人員則表示：「現場我們是覺得很浪漫啦！」
廖科溢為《秘境不思溢》到宜蘭出外景。（亞洲旅遊台提供）他與節目團隊挑戰徒手攀岩烏岩角，又泛行五至六公里的獨木舟，因為手上的攝影器材及裝備太多，已經划行一個多小時的時間，上岸之際工作人員不小心翻了船，讓成功上岸的廖科溢十分得意。廖科溢為《秘境不思溢》到宜蘭出外景。（亞洲旅遊台提供）廖科溢為《秘境不思溢》到宜蘭出外景。（亞洲旅遊台提供）