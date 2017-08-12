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《超偶》亞軍熬過低潮 淫媒開價30萬

2017/08/12 07:58

符瓊音來台發展9年，終於拿到台灣的永久居留證。（記者胡舜翔攝）〔記者陽昕翰／台北報導〕大馬歌手符瓊音來台發展9年，今年終於拿到台灣的永久居留證，只是她闖蕩歌壇非一路順遂，出道首年收入僅有台幣3萬5千元，也遇過不肖經紀公司，她自嘲：「該被騙的都被騙過了，就是沒有被騙色啦。」她前陣子收到淫媒私訊邀約，價碼上看台幣30萬，很驚訝有人找，自嘲是「小模」等級。

符瓊音收到淫媒私訊邀約，一度以為是工作上門。（翻攝自臉書）從小愛唱歌的符瓊音，2008年從大馬來台灣念書，並奪下《超級偶像2》亞軍，爆發力十足的她受封「粉紅坦克」，5年內就推出3張專輯，「我有固定發片，其實是很幸運的，不過卻只會表演，從不知道怎麼經營自己。」

符瓊音闖蕩歌壇相當辛苦。（記者胡舜翔攝）她出道前幾年的收入都不穩定，一度向弟弟借錢度日， 慘的是，約滿後與友人合資成立公司，好友替她談MV製作案，以為找到了金主，不料最後又是一場空，「他自稱找到了金主要投資，沒想到竟然沒簽合約，對方的錢沒進來，我只能自己認賠。」最後拿出台幣48萬償還。

符瓊音也樂觀說：「從那些被騙的過程，發現我符瓊音的名字是有價值的，不要低估自己的能力。」沒打算放棄的她，推出新單曲《管他說什麼》，說到日子雖苦，符瓊音仍是藉表演找到快樂

她的母親風鈴鈴曾是歌手，在星馬發行過黑膠專輯，還曾與鄧麗君同台演出，符瓊音說：「我媽會跟我說，這樣放棄很可惜，妳都走到這裡了。」符瓊音與媽媽感情頗佳。（符瓊音經紀人提供）

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