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打破八點檔結婚魔咒！陳珮騏成功出嫁

2017/08/12 07:19

陳珮騏（左）在《一家人》中與趙駿亞完婚。（翻攝自臉書）〔記者蕭方綺／台北報導〕台語八點檔拍結婚戲時，總有一個魔咒，就是「會有人跳出來破壞」，無論是前男友、家人還是小三，總會以各種出其不意方式出現在婚禮上，讓新郎、新娘結不成婚。然而陳珮騏昨在三立八點檔《一家人》中卻打破這個魔咒，和原本是妹妹李燕前男友的未婚夫趙駿亞完婚，讓網友一片叫好：「三立台風格不是這樣啊，修蛋幾勒（稍等一下的台語）呢」、「這婚禮是三立台近年最完美的ㄧ場吧！」

陳珮騏在《一家人》成功出嫁，抱著張玉嬿痛哭。（翻攝自臉書）劇中婚禮儀式開始前，陳珮騏的前男友亮哲突然出現，他諷刺陳珮騏：「真的很怕沒辦法嫁給有錢人對吧」，並稱她當初為了攀上「高富帥」，不惜分手，更挑撥李燕與趙駿亞的感情，如今終於可以嫁入豪門，後來他決定放手，還把自己的蘭花取名叫做「曉夏蘭」，紀念2人過去感情。

此外，婚禮儀式進行時，陳珮騏的「一家人」沒半個人到現場，還被酸是史上最心酸婚禮，沒想到在交換戒指的剎那，三姐妹韓瑜、李燕與臧芮軒現身，為她獻上祝福，並說：「很抱歉我們遲到了，無論如何一定會來見證妳的婚禮。」而爸爸陳霆與媽媽張玉嬿隨後也到來，讓觀眾看得熱淚盈眶。陳珮騏在《一家人》成功出嫁，抱著張玉嬿痛哭。（翻攝自臉書）

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