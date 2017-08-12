（專訪）孫可芳摺棉被圓演員夢 一句話嚇到探班的蔡英文
2017/08/12 07:48
孫可芳為了圓「劇場演員」的夢想，曾在百貨公司當工讀生、路旁發傳單。（記者趙世勳攝）〔記者蕭方綺／台北報導〕「小豆」孫可芳從《天黑請閉眼》開始嶄露頭角，近期在《五味八珍的歲月》飾演安心亞的幫傭，演技備受矚目。但她的演員之路，並非一帆風順，她雖是台藝大戲劇系畢業，但為了圓「劇場演員」的夢想，曾在百貨公司周年慶當工讀生、路旁發傳單等，堅持了4年，才一圓夢想，問她堅持下去的力量為何，她笑說：「除了演員之外，不知道自己想做什麼。」就靠一股傻勁往前衝。
孫可芳（左）在《五味八珍的歲月》中塗黑，飾演安心亞（右）的幫傭。（好風光提供）她從小是爺爺奶奶帶大，大學畢業後，兩老總擔心她沒有正職，會吃不飽，也常從他們的問候聲中，得知老人家的掛念，讓她曾萌生放棄念頭，「尤其是幾年前奶奶過世，她那時似乎還是念著我的工作，讓我很愧疚。」後來她放手一搏，將考取導演王小棣開辦的Q-Place作為停損點，若是沒上就放棄夢想。
孫可芳抱棉被以叫賣的口吻試鏡，讓評審印象深刻。（記者趙世勳攝）她當時報名Q-Place時，不想跟大家一樣都表演唱歌、演戲，因此抱了一床冬天的棉被去試鏡，以叫賣的口吻在一群評審面前表演「摺棉被」，相當逗趣，後來《五味》導演徐輔軍也說：「妳那時讓我印象深刻。」
孫可芳認為當演員是一件很美好的事情。（記者趙世勳攝）她談到在台南白河拍《五味》，有次因當天滿檔戲，突然不舒服昏倒，緊急送醫，沒想到回來片場後竟被眾人夾道歡迎，傻眼之餘才發現總統蔡英文帶著豆花前來探班，相當驚喜。蔡英文當時逛完片場後，與演員們聊天，曾問她「拍戲這麼辛苦，以後還想當演員嗎？」她立刻大聲回應：「想！這條路很美好！」堅定口吻讓總統吃驚。總統蔡英文（右）日前曾到台南探班《五味》劇組。（好風光提供）