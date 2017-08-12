女星遇多次死亡車禍 恐怖輪迴悟出人生價值
2017/08/12 07:31
柔伊德區在《還有機會說再見》中，不斷重複經歷死亡車禍。（采昌提供）
〔記者吳琬婷／綜合報導〕時空倒轉懸疑電影《還有機會說再見》，找來《惱爸偏頭痛》性感新星柔伊德區主演，該片講述一名高校女學生在經歷死亡車禍後，進入時空倒轉的恐怖輪迴，不斷重複度過發生車禍這一天，須透過每次的改變，找出逆轉車禍危機的方法，也從中領悟出新的人生價值。
柔伊德區（左二）在《還有機會說再見》中，飾演一名享受青春的高校女學生。（采昌提供）
《還》片改編自青春文學作家蘿倫奧利佛的同名暢銷科幻小說，原著小說在美國出版後反應熱烈，出乎意料的結局更引發網友熱烈討論，曾獲選為亞馬遜網站2010年最佳小說。電影由美國導演萊羅索楊恩執導，時空倒轉題材結合青春校園類型，有如《蝴蝶效應》融合《辣妹過招》，將校園既輕鬆卻又像小型社會的縮影，描繪得十分深刻。
柔伊德區（左）與珍妮佛貝爾（右）日前出席電影首映，亮麗登場成為鎂光燈焦點。（采昌提供）
電影日前在美國舉辦首映，柔伊與片中飾演母親的珍妮佛貝爾一同出席，母女檔亮麗登場成為鎂光燈焦點。珍妮佛貝爾曾在34年前以《閃舞》一片問鼎金球影后，之後多接電視劇鮮少現身大銀幕，但這回出席首映會，她雖已53歲、仍是駐顏有術，凍齡外表無論在戲裡戲外都相當吸睛。《還有機會說再見》將於9月1日在台上映。
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