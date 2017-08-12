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首頁 > 婉君推

LuLu帶阿達逛古堡不婚頭 直言沒錢「不是周杰倫」

2017/08/12 07:33

Lulu昨出席活動，為流浪動物募款。（公關提供）（記者蕭方綺攝）〔記者蕭方綺／台北報導〕「LuLu」黃路梓茵昨出席品牌公益活動，聊到新專輯MV找來緋聞男友阿達執導，遠赴瑞士取景，她大呼行程緊湊，每天從早上6點拍到晚上10點，僅撈到一個下午逛當地古堡。被問及在浪漫古堡中是否興起辦婚禮的念頭時，她大笑否認：「我又不是周杰倫，沒有這麼多錢。」並說自己個性實際，擔心天氣太熱、妝會花，也沒想過海島婚，但對於婚禮仍保有少女憧憬，會幻想自己穿漂亮衣服走紅毯。

她這次擔任貓狗公益活動大使，表示自己小時候曾被狗追，因此非常怕狗，之前上《大學生了沒》還被安排與狗互動，當作試膽大會，現在想起相當搞笑。Lulu昨出席活動，為流浪動物募款。（公關提供）

此外，這支公益廣告由華視總經理郭建宏17歲的兒子郭方儒執導，他遺傳爸爸對於影像的功力，曾拍攝微電影參加新北市青年電影獎，受訪時說爸爸從不干涉他的創作，未來他想走自己的路，除了導演之外，也想當演員，他說自己不想靠爸，爸爸也表明不會用自己的資源幫他。郭方儒（右）擔任該廣告導演。（記者蕭方綺攝影）

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