小勞勃道尼載孕妻公路狂飆？ 真相原來是...

荷西賈西亞在《一路不順風》中，載孕妻在高速公路上狂飆。（原創娛樂提供）〔記者吳琬婷／綜合報導〕法國喜劇片《一路不順風》日前公布最新預告，網友紛紛熱烈討論，以為「鋼鐵人」小勞勃道尼抽空接演法國片，仔細一看，才發現男主角原來是多次被媒體票選為小勞勃道尼超級明星臉的法國影星荷西賈西亞。

荷西賈西亞自90年代活躍於法國影壇，不僅外形酷似小勞勃道尼，年紀也相似，2人更都擅長演出喜劇與動作片。荷西賈西亞自這次在《一路不順風》中，飾演整型外科醫師湯姆，逐漸對生活失去熱情的他，提議帶著孕妻和2個孩子前往南法度假，誰知新車一上路就狀況百出，在高速公路上狂飆，停也停不下來，一趟旅程發生不少意外插曲。 法國影星荷西賈西亞神似好萊塢影星「鋼鐵人」小勞勃道尼。（原創娛樂提供）

該片還找來法國凱薩獎影帝安狄度索里亞演出，飾演男主角的爸爸，他不僅不計形象插科打諢，還親自演出爬上天窗、清洗前車窗的高難度戲份，不禁讓人佩服這位現年71歲的演員的敬業精神。《一路不順風》將於8月25日在台上映。

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