丁寧看片肚皮起反應 大方認懷孕「更想做愛」

丁寧今挺孕肚為法國電影《辣媽好孕到》站台。（記者王文麟攝）〔記者許世穎／台北報導〕47歲懷第三胎的丁寧預產期就在本月底，今大腹便便欣賞電影《辣媽好孕到》，笑說看片過程感受到肚子瘋狂胎動，讓她一度緊張「不會要生了吧！」由於影后茱麗葉畢諾許在片中同樣也是47歲懷孕，她笑說高齡產子也代表「身體功能還不錯」，更自爆懷孕期間因為女性賀爾蒙的關係，「女生會更想做愛」。

丁寧自爆懷孕時會更想做愛。（記者王文麟攝）丁寧大推電影《辣媽好孕到》，認為該片除了當媽媽的可以看，也適合不敢懷孕的年輕夫妻：「其實懷孕一點都不恐怖，要運動要性愛都可以，只要試著跟胎兒相處就好。」電影中也設計多個值得思考劇情，除了女生因懷孕身體改變、慘遭職場霸凌，「懷孕中是否可以做愛」的迷思也在片中呈現。

她也回憶懷第一胎時比較會注意，更說老公真的很妙，只要開玩笑就會害怕。她說懷孕時「做愛做的事」很正常，連護士都跟她先生說可以放心，但有一次丁寧開玩笑對老公說：「唉唷！baby會看到你的小雞雞」，老公還真的從那天開始就不碰她了，讓丁寧直呼「後悔的要死！」《辣》片25日在台上映。