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香港「閃躍維港」光影匯演 即日起炫麗登場

2017/08/11 21:20

光影匯演中，色彩繽紛的動畫角色會躍出銀幕，以LED塑像和巨型充氣公仔造型與現場群眾互動。（香港旅遊發展局提供）

〔記者莊士賢／台北報導〕今年夏季旅遊香港，別錯過體驗精采的「閃躍維港」光影匯演！由香港旅遊發展局主辦的「閃躍維港」光影匯演今夏再度絢麗登場，即日起至9月2日期間在尖沙咀香港文化中心露天廣場上演燈光表演，觀眾們可在充滿動畫元素的夢幻世界中，感受精采的動感光影體驗。

今夏全新的「閃躍維港」光影匯演以巨龍為主題，由巨龍與雞年吉祥物在香港中心地帶展開一場奇幻旅程，及體驗香港的獨特文化。光影匯演中有眾多色彩繽紛的動畫角色，如菠蘿包、雞蛋仔、點心等，這些角色們還會躍出銀幕，以LED塑像和巨型充氣公仔造型與現場群眾互動，也帶動現場氣氛益加熱鬧。光影匯演還有煙霧、肥皂泡、雷射動感等效果，展現香江動力活力同時，也帶給觀眾更豐富的感官體驗，此外，匯演期間還有投影於鐘樓外牆上的互動遊戲，觀眾可鬥快「喚醒」鐘樓上的「巨龍」，增添玩意趣味。

「閃躍維港」光影匯演即日起至9月2日期間再度絢麗登場。（香港旅遊發展局提供）

「閃躍維港」光影匯演即日起至9月2日，每晚在尖沙咀香港文化中心露天廣場進行五次匯演，每節歷時約8分鐘，光影匯演活動期間有機會遊訪香港，不妨共襄盛舉這引人入勝的燈光秀。

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