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首頁 > 婉君推

曾瘦36公斤女星復胖 MV劈腿又深蹲駁刻板印象

2017/08/11 20:32

鄭欣宜（左一）受邀參加《誰來晚餐》，與林昱君（右一）、謝莉君（右二）分享經驗。（公視提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕香港歌手鄭欣宜（Joyce）今（8/11）晚9點接受公視《誰來晚餐》邀請，拜訪提倡瘦不等於美的團體「肉彈甜心」林昱君（Amy）跟謝莉君（馬力）。身為星二代的鄭欣宜，父親鄭少秋，母親是已逝的「肥肥」沈殿霞。

鄭欣宜的媽媽和外婆廚藝高超，讓鄭欣宜自小就很有口福，再加上遺傳自媽媽，從小體型就比較胖，16歲時為了進入演藝圈，她在短短一年內減掉36公斤，但仍嫌自己不夠瘦。

鄭欣宜（左一）受邀參加《誰來晚餐》，與林昱君（右一）、謝莉君（右二）分享經驗。（公視提供）

為了維持體態，鄭欣宜一直受胃痛與失眠困擾，但媒體輿論依舊不滿意她的外型，再加上星二代身份為人詬病，讓她深受各界的撻伐與抨擊。2014年鄭欣宜在社群媒體上發布一則「復胖告白」反擊，證明做自己最重要，「聽眾們他們不是笨，他們知道可能她們看到瘦的我，但那不是真正的我。」

決定做回自己的鄭欣宜，儘管贏得許多支持和鼓勵，但在嚴厲的香港演藝圈中，鄭欣宜的存在只能是一個特例，鄭欣宜說，香港有些剛出道的藝人比較肉感，之後就會很快的減肥，因為他們會認為「香港樂壇只能夠有一個鄭欣宜」，身形比較胖的藝人還是相對較難被接受。

鄭欣宜（左三）受邀參加《誰來晚餐》，與林昱君（左四）、謝莉君（左二）分享經驗。（公視提供）

鄭欣宜還特別在音樂MV中大跳一字馬、深蹲等高難度舞蹈動作，就是要打破大家對胖子的既定印象，更重要的是要證明給自己看，「胖子也可以有夢想、也可以努力、也可以做自己想做的事情。」

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