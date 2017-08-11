郭子乾意外撞臉張立東 女女吻想+1遭圍毆
2017/08/11 20:08
《綜藝3國智》花花和吳采臻闖關挑戰「女女」嘴傳餅乾。（台視提供）〔記者吳志偉／台北報導〕郭子乾與張立東大撞臉？在節目中還慘遭誤認狂毆！原來他們在錄台視外景實境競賽節目《綜藝3國智》時，花花和吳采臻闖關挑戰「女女」嘴傳餅乾，現場男性主持人趁機猛喬最佳「觀賞位置」，郭子乾卻冷不防將臉湊到花花面前，兩人差點嘴對嘴接吻，受到突如其來的驚嚇，花花忍不住伸手打人，一旁的主持人也起鬨圍毆。
《綜藝3國智》郭子乾竟意外被誤認成張立東。（台視提供）直到遊戲結束後，花花回神驚訝問：「剛剛是郭哥？我還以為是張立東耶！」李易這才恍然大悟：「我也以為是立東，還巴他頭，因為這行為是平常他會做的事。」張立東一臉無辜連忙否認，郭子乾也笑著趕快將「苦主」拖下水：「其實都是他叫我這麼做的。」仔細看五官真有幾分神似的兩人，連身高、髮型都差不多、又碰巧穿顏色相同的上衣，難怪郭子乾會被眾人誤認。
《綜藝3國智》郭子乾竟意外被誤認成張立東。（台視提供）除此之外，幾個大男生直接在錄影後現場打起水仗，氣勢力道完全不手軟，哈孝遠更從後方偷襲，企圖將郭子乾丟進大水桶裡，好在郭子乾反應快雙手撐著死命抵抗，但因為情緒過於激動突然噴出鼻涕，但隨即瞬間再把鼻涕吸回去。身為演藝圈大前輩的郭子乾，遇上這群精力旺盛的主持群差點無法招架，連納豆也看不下去，站出來講話：「好歹郭哥也算是一個演藝圈的前輩，居然被你們當成張立東這樣玩。」節目於明（8/12）晚8點播出。郭子乾在錄《綜藝3國智》時，鼻涕意外噴出。（台視提供）郭子乾在《綜藝3國智》玩起遊戲超瘋狂。（台視提供）