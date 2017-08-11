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首頁 > 婉君推

詹雅雯驚喜站台 溫翰龍發表會上激動淚崩

2017/08/11 21:20

溫翰龍舉辦《龍的傳說》新歌發表會，詹雅雯特地驚喜現身。（三立提供）〔記者吳志偉／台北報導〕三立台灣台《超級紅人榜》中闖關的「阿里山哈囉」溫翰龍，日前舉辦《龍的傳說》新歌發表會，曾在節目中非常照顧他的詹雅雯，特地排開行程驚喜站台，讓完全不知情的他當場愣在舞台上，甚至激動的淚流不止。

溫翰龍舉辦《龍的傳說》新歌發表會，詹雅雯突然現身，讓他當場激動落淚。（三立提供）之前曾在《超級紅人榜》中透露坎坷身世的溫翰龍，在新歌發表會上獻唱許多歌曲給他最重要的家人跟朋友，當最後要獻唱給偶像詹雅雯時，難得露出緊張的一面。他表示因為怕唱不好會對不起自己的偶像，讓老師生氣，話才一說完，舞台上突然傳出清唱女聲，竟是原本應該在南部工作的詹雅雯突然現身，面對突如其來的驚喜，他當場傻眼不敢置信。

溫翰龍舉辦《龍的傳說》新歌發表會，詹雅雯突然現身，讓他當場激動落淚。（三立提供）詹雅雯溫暖輕撫溫的肩膀，使得溫翰龍更是止不住淚水，最後她獻上「愛的抱抱」，令全場充滿溫馨氛圍。溫翰龍透露，在比賽當時只要看到詹雅雯就覺得安心，因為「有種媽媽的感覺」，詹雅雯鼓勵他要珍惜當下，並邀請溫翰龍到她的小巨蛋演唱會舞台，她說：「因為我的舞台是別人給的，所以我也要給別人舞台。」此話一出，引起全場鼓掌叫好。主持人偷偷爆料詹雅雯為了這場新歌發表會，千辛萬苦排開了行程，甚至還躲在辦公室不能被溫翰龍發現，引起現場一陣笑聲，溫翰龍也感動的獻上一吻。溫翰龍舉辦《龍的傳說》新歌發表會。（三立提供）

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