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天氣女孩仰頭張嘴接XX好羞 興奮喊：頂到底了！

2017/08/11 19:32

天氣女孩特別準備禮物將送給《嗨！Let's GO II》觀眾。（亞洲旅遊台提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕「天氣女孩」為主持的亞洲旅遊台《嗨！Let's GO II》，前往名古屋體驗獨特的早餐文化，並且品嚐號稱「世界最高」的咖啡歐蕾。

天氣女孩為《嗨！Let's GO II》到名古屋的羊神社。（亞洲旅遊台提供）　

Yumi和Hi Jon明明只是點了杯咖啡，但老闆卻搬出約3尺高的鋁梯，讓她們一臉困惑的說：「現在是演哪齣？」年輕老闆身手矯健的爬上工作梯，一手端著咖啡、一手端著牛奶，精準的將咖啡和牛奶注入咖啡杯裡，還越拉越高，讓兩個人看到張嘴癡呆，直到老闆頂到天花板，Yumi興奮得大喊：「頂到底了！」突然又覺得哪邊怪怪的，才又改口：「頂到天花板了！」

天氣女孩為《嗨！Let's GO II》到名古屋出外景。（亞洲旅遊台提供）　

接著Yumi、Hi Jon拜託老闆讓她們體驗一回，Yumi爬上鋁梯之後，一倒牛奶老闆在旁邊就很想阻止，因為她瞄準的不是咖啡杯，根本只是把咖啡跟牛奶倒在桌子上而已，惹得Hi Jon一直大笑。除了這個世界最高噱頭外，還有直接將咖啡倒入口中的新招，Hi Jon第一時間就說要嘗試，仰頭張嘴接著咖啡，這種喝法除了她讓在旁的Yumi感到十分羞澀，Hi Jon神經很大條，完全沒發現這個畫面怪怪的。

天氣女孩為《嗨！Let's GO II》到名古屋出外景。（亞洲旅遊台提供）

名古屋還有一個特色美食，那就是著名的交趾雞，Hi Jon出外景累一整天，在炸雞店時已明顯看出疲憊到放空，但連續三年獲得第一名的炸雞翅上菜時，Hi Jon咬一口後，整個人立馬醒來說：「嗯嗯嗯！這個我可以！」她們在節目中發揮藝術天份，手作絞染小物，將送給粉絲們。節目於8/14週一晚上九點亞洲旅遊台播出， MOD及凱擘都可以收看，關注亞洲旅遊台粉絲團，隨時都有天氣女孩的贈禮小活動。

天氣女孩主持《嗨！Let's GO II》，來到名古屋品嚐超好吃的交趾雞。（亞洲旅遊台提供）咖啡店老闆被Yumi到咖啡的技巧嚇到。（亞洲旅遊台提供）天氣女孩Hi Jon在節目中仰頭張嘴接咖啡，讓一旁的Yumi十分害羞。（亞洲旅遊台提供）

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